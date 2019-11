Mardi dernier, Microsoft a fait savoir que, son application de messagerie et de collaboration sur le lieu de travail, comptait plus de 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ce qui représente une augmentation de plus de 50 % de l'utilisation de sa plateformedepuis le mois de juillet où l’application comptait 13 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement.présente l’avantage de faire partie de l’écosystème Microsoft 365 et de compter sur des millions d’utilisateurs, ce qui en fait un vecteur de croissance rapide.Cette application permet aux utilisateurs de discuter, de partager des fichiers, de faire des appels et de tenir des vidéoconférences Web. D’ailleurs, le mois dernier, les utilisateurs deont participé à plus de 27 millions de réunions audio ou vidéo et effectué plus de 220 millions d’opérations d’ouverture, de modification ou de téléchargement sur des fichiers stockés dans. Tous ces chiffres permettent àde bien se placer devant son principal rival,a annoncé le mois dernier qu'il comptait environ 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, tout en mettant l'accent sur le temps que les utilisateurs consacrent à l’utilisation de son application, en indiquant combien de personnes l'apprécient réellement.conteste par ailleurs la manière dont Microsoft compte les utilisateurs actifs de. La sociétéindique notamment que l’utilisation de cet outil pour les appels vocaux ne devrait pas être prise en compte.Les deux sociétés sont au milieu d'une rivalité acharnée qui s'étend sur plusieurs années pour la domination du marché concurrentiel des outils de collaboration par chat. Et Stewart Butterfield, le PDG de, a déclaré que Microsoft n’avait pas été fair-play. Il reproche à Microsoft de s’être appuyé sur la popularité d'Office 365 pour permettre à son outil, de dominer le marché.On ne sait pas siaurait pu dominer le marché sine s’appuyait pas sur Office 365 et d’après certains utilisateurs, le temps élevé passé sur une application ne serait pas une bonne nouvelle. D’après ces derniers, un excellent outil devrait permettre en partie de communiquer efficacement, d’y consacrer le moins de temps possible à l’utiliser pour pouvoir gagner en productivité.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que l’outil Teams aurait pu avoir autant d’utilisateurs quotidiens s’il ne s’appuyait pas sur Office 365 ?