, a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche distingué chez Gartner.Alors que de nombreuses entreprises continuent de subir des baisses de revenus, les dépenses informatiques s'accélèrent et dépassent les prévisions de revenus. Les conseils d'administration et les PDG sont beaucoup plus disposés à investir dans les technologies qui ont un lien clair avec les résultats commerciaux, et moins pour tout le reste. Par exemple, le segment des services informatiques figure parmi les trois secteurs à plus forte croissance pour 2021, principalement en raison d'une augmentation des dépenses d'infrastructure en tant que service qui prend en charge les charges de travail critiques et évite les coûts élevés sur site. Le segment des services informatiques devrait totaliser 1,2 billion de dollars en 2021, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à 2020 (voir tableau 1)., a déclaré Lovelock.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?La transformation numérique est-elle la priorité actuelle de votre organisation ?