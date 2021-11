", explique Craig Roth, vice-président de la recherche chez Gartner. "L'enquête mondiale menée par Gartner auprès de 4 953 utilisateurs de produits et services technologiques entre avril et juin 2021 a révélé trois façons dont les utilisateurs peuvent avoir un impact sur l'adoption des logiciels d'entreprise :L'enquête a révélé que 81 % des utilisateurs de logiciels ont pris une mesure quelconque - positive ou négative - après une expérience notable avec un logiciel. Par exemple, 40% des utilisateurs ont résisté à l'utilisation d'applications après une expérience négative en utilisant des fonctionnalités minimales, en évitant ou en retardant l'utilisation. En revanche, après une expérience positive avec une application, 41% des utilisateurs ont passé plus de temps à approfondir ses fonctionnalités.", a déclaré Roth. "."L'enquête a également révélé que les utilisateurs partagent fréquemment leurs opinions sur les logiciels avec leurs pairs, avec le service informatique et avec les chefs d'entreprise, soit de manière proactive, soit en réponse à des demandes de commentaires. Ce "bouche à oreille" peut déclencher une réaction en chaîne qui influence l'adoption ou l'évitement d'applications par d'autres.42 % des répondants à l'enquête ont déclaré s'être plaints à leurs pairs après une expérience logicielle négative, tandis que 38 % ont recommandé une application à leurs pairs après une expérience positive. En outre, 42 % ont partagé des expériences négatives avec le service informatique, et 25 % ont partagé ces expériences avec la direction de l'entreprise.Les médias sociaux deviennent également un moyen important de partager des opinions sur les logiciels, puisque 10 % des personnes interrogées ont indiqué avoir laissé des commentaires sur les médias sociaux ou les sites d'évaluation après une expérience négative avec une application.Lorsqu'on a demandé aux utilisateurs quelles mesures les éditeurs de logiciels pourraient prendre pour qu'ils soient plus enclins à recommander leurs produits à leurs pairs, aux responsables informatiques ou aux chefs d'entreprise, la réponse la plus fréquente a été de rendre les produits plus faciles à utiliser (51 % des personnes interrogées). L'ajout de fonctionnalités manquantes n'arrive qu'en troisième position, avec 30 % des réponses.Les utilisateurs de logiciels d'entreprise peuvent également agir en tant qu'acheteurs dans certains cas. L'enquête de Gartner a révélé que 34 % des utilisateurs déclarent que leur service informatique leur permet de choisir la plupart des logiciels qu'ils utilisent. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent également s'auto-acquérir des logiciels par le biais de cartes de crédit personnelles ou professionnelles, ou les utilisateurs seront facturés en fonction de leur consommation, bien que ces arrangements ne soient pas encore courants.", a déclaré M. Roth. "."Source : GartnerQue pensez-vous de cette enquête de Gartner ? la trouvez-vous pertninente ?Comment sont accueillis les nouveaux logiciels d'entreprise au sein de votre organisation ?