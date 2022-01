Malgré les impacts potentiels de la variante Omicron, la reprise économique accompagnée de fortes attentes en matière de prospérité du marché numérique continuera de stimuler les investissements technologiques.", a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche distingué chez Gartner. "Gartner prévoit que le segment des services informatiques - qui comprend le conseil et les services gérés - devrait connaître la deuxième plus forte croissance des dépenses en 2022, pour atteindre 1 300 milliards de dollars, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2021 (voir tableau 1). Les dépenses de conseil en affaires et en technologie, en particulier, devraient augmenter de 10 % en 2022.Jusqu'en 2025, les organisations feront davantage appel à des consultants externes, car l'urgence accrue et le rythme accéléré du changement creusent l'écart entre les ambitions commerciales numériques des organisations et leurs ressources et capacités internes, selon Gartner.", a déclaré Lovelock. "En 2020, au sein du marché des logiciels d'application d'entreprise, le marché du cloud est devenu plus important que celui du non-cloud pour la première fois, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. D'ici 2025, Gartner prévoit qu'il sera deux fois plus important que le marché non cloud. Le cloud est responsable de la quasi-totalité de la croissance de 11 % des dépenses dans le segment des logiciels d'entreprise en 2022, les entreprises s'efforçant de faire évoluer leur pile logicielle vers le logiciel en tant que service (SaaS) afin d'assurer une flexibilité et une agilité continues.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? les dirigeants prévoient-ils de se tourner vers plus de consultants externes ?