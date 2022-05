Modifier les fichiers téléchargés sur WordPress :

Les utilisateurs disposant des droits d’administrateur peuvent modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations (DOCX, XLSX, PPTX) et collaborer avec deux modes de coédition, le suivi des modifications, les commentaires et le chat intégré.

Ajouter les blocs ONLYOFFICE aux posts :

Lorsque vous créez un article, vous pouvez ajouter l’élément ONLYOFFICE (bloc), puis télécharger un nouveau fichier ou en sélectionner un dans la médiathèque. Après la publication de l’article, les visiteurs de votre site WordPress auront accès à ce fichier pour l’afficher en mode intégré. Les formats disponibles pour l’édition : DOCX, XLSX, PPTX. Les autres formats populaires sont disponibles pour l’affichage.

Affichage et édition de documents DOCX, XLSX et PPTX ;

Collaboration en temps réel ou en mode verrouillage des paragraphes avec les commentaires, le suivi des modifications et le chat intégré ;

Configuration de JWT ;

Gestion des applications dans la page de paramètres dédiée.

Historique des versions :

Le connecteur mis à jour permet de vérifier les modifications apportées à un document et de voir qui a effectué ces modifications.

Comparaison des documents :

Maintenant, il est possible de comparer rapidement deux documents et afficher les différences mises en évidence par des marques de révision pour accepter, rejeter et fusionner les modifications.

Maintenant, il est possible de comparer rapidement deux documents et afficher les différences mises en évidence par des marques de révision pour accepter, rejeter et fusionner les modifications. Fusion et publipostage : grâce à la fonctionnalité de fusion et publipostage, vous pouvez insérer le contenu d’une feuille de calcul (par exemple, une liste de clients) dans vos documents texte pour créer des lettres personnalisées en masse.

: grâce à la fonctionnalité de fusion et publipostage, vous pouvez insérer le contenu d’une feuille de calcul (par exemple, une liste de clients) dans vos documents texte pour créer des lettres personnalisées en masse. Personnalisation de l’éditeur : les paramètres de personnalisation sont disponibles pour ajuster l’interface de l’éditeur en rendant l’en-tête plus compact et activer ou désactiver l’affichage des boutons supplémentaires (par exemple, le menu “Chat”).

: les paramètres de personnalisation sont disponibles pour ajuster l’interface de l’éditeur en rendant l’en-tête plus compact et activer ou désactiver l’affichage des boutons supplémentaires (par exemple, le menu “Chat”). Ajustement aux navigateurs mobiles : Si vous travaillez depuis le navigateur de votre appareil mobile, les éditeurs web mobiles ONLYOFFICE sont pris en charge dans Alfresco, ce qui rend votre travail en déplacement plus rapide et plus confortable.

: Si vous travaillez depuis le navigateur de votre appareil mobile, les éditeurs web mobiles ONLYOFFICE sont pris en charge dans Alfresco, ce qui rend votre travail en déplacement plus rapide et plus confortable. Création de nouveaux fichiers à partir de l’éditeur : Vous pouvez créer un nouveau document vierge ou celui d’un modèle dans l’onglet Fichier.

Vous pouvez créer un nouveau document vierge ou celui d’un modèle dans l’onglet Fichier. Conversion et téléchargement de fichiers à partir du menu contextuel : Vous trouverez une nouvelle option dans le menu contextuel du fichier – Télécharger comme. Cliquez dessus et choisissez le format – le fichier sera converti et téléchargé sur votre PC.

Vous trouverez une nouvelle option dans le menu contextuel du fichier – Télécharger comme. Cliquez dessus et choisissez le format – le fichier sera converti et téléchargé sur votre PC. Insertion d’images à partir du stockage : Les images et les photos stockées dans Alfresco peuvent être ajoutés à vos documents.

Marquage des fichiers comme Favoris à partir de l’éditeur

Possibilité de retourner de l’éditeur au dossier d’emplacement du fichier.

Affichage des favicons des onglets du navigateur pour chaque éditeur en fonction du type de fichier.

Modèles de dossiers vides en galicien.

Correction du chargement de l’aperçu sur la page des détails du fichier.

De cette manière, les utilisateurs disposent d'un espace de travail tout-en-un et n'ont plus besoin de passer d'une application à l'autre.Les développeurs renforcent les capacités d'intégration de la suite en ajoutant plusieurs nouveaux connecteurs et une mise à jour de celui qui existe déjà.WordPress est un système de gestion de contenu populaire, gratuit et à code source ouvert. Créé à l’origine comme un service de publication de blogs, il a évolué pour prendre en charge d’autres types de contenu web, notamment des listes de diffusion et des forums, des galeries de médias, des LMS, des boutiques en ligne, etc. En outre, vous pouvez facilement modifier et étendre votre WordPress en utilisant de nombreux thèmes et plugins disponibles.ONLYOFFICE a sorti l' application gratuite pour WordPress pour intégrer les éditeurs dans la plateforme. Grâce cette intégration, les administrateurs peuvent travailler avec des documents bureautiques et les visiteurs du site Web peuvent les consulter dans les articles publiés.Le connecteur est disponible dans WordPress Plugins Directory ou sur GitHub et compatible avec WordPress v.5.9.0 ou supérieur. Suivez ce guide pour l’installation et la configuration.Strapi est un CMS collaboratif open-source basé sur Node.js qui aide les développeurs à créer des produits numériques d’une large applicabilité. Il s’agit d’un CMS “sans tête”, un système de gestion de contenu conçu pour la diffusion de contenu flexible et multiplateforme sur des sites Web, y compris mobiles, des applications, des affichages interactifs et des éléments Web.Strapi réunit une interface de gestion de contenu simple et moderne avec des outils polyvalents et un système de plugins pour des fonctionnalités extensibles. Les options d’API prêtes à l’emploi et personnalisables fournies par Strapi permettent de collaborer de manière transparente.Le connecteur ONLYOFFICE Docs est une nouvelle application de l’écosystème Strapi qui permet d’élargir les fonctions de création de contenu et de collaboration de Strapi avec un traitement professionnel des documents.L’application apporte les fonctionnalités suivantes :Alfresco est un logiciel en nuage de qualité professionnelle destiné à établir une gestion de l'information au sein de l'entreprise grâce à des fonctions collaboratives, à la gestion de contenu et de documents et à d'autres outils.Le connecteur ONLYOFFICE pour Alfresco est mis à jour dans la version 6 avec des optimisations suivantes :Pour pouvoir travailler avec des documents bureautiques depuis votre plateforme, il faut avoir ONLYOFFICE Docs installé (Document Server).Pour installer la version communautaire gratuite , suivez le guide d’installation via Docker (l’option recommandée) ou Debian/Ubuntu Vous pouvez également opter pour la version pour les entreprises afin de bénéficier d’une mise à l’échelle illimitée, d’éditeurs web mobiles et d’un support technique professionnel.Les éditeurs en ligne de ONLYOFFICE s’intègre dans les plateformes tiers pour assurer l’édition et coédition de documents texte, de feuilles de calcul, de présentations et de formulaires dans l’interface de la plateforme. De nombreux connecteurs prêts à l’emploi, notamment Confluence, Nextcloud, ownCloud, Moodle, Chamilo, Alfresco, SharePoint, FileCloud, OpenKM, xWIKI, etc, sont proposés sur le site officiel Les développeurs sont libres à créer les connecteurs pour leurs propres applications en différentes langues via WOPI ou API Tutoriel ONLYOFFICE : apprendre à intégrer ONLYOFFICE Docs via WOPI Source : ONLYOFFICE Qu'en pensez-vous ?