Selon Gartner, Inc., les dépenses informatiques gouvernementales mondiales devraient atteindre 565,7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2021.", a déclaré Daniel Snyder, directeur analyste chez Gartner. "En 2022, les dépenses informatiques des gouvernements devraient augmenter dans tous les segments, à l'exception des services internes et des services de télécommunications. Dans la continuité de la tendance de 2021, les logiciels devraient enregistrer la plus forte croissance dans tous les segments en 2022. La modernisation des systèmes existants restant une priorité pour les organisations gouvernementales, la croissance du segment des systèmes de centres de données continuera à ralentir pendant la période de prévision (voir le tableau 1).Les gouvernements continuent d'investir dans des logiciels d'application critiques qui prennent directement en charge les interfaces des utilisateurs finaux, ce qui entraîne une forte croissance dans ce segment. Les dépenses en services de télécommunications devraient diminuer en 2022, les gouvernements réduisant leurs dépenses en systèmes hérités coûteux au profit de modèles de prestation de services numériques.Le modèle "" (XaaS) gagne en popularité auprès des organismes publics, car il offre un meilleur retour sur investissement en normalisant les dépenses informatiques au fil du temps, ce qui rend la budgétisation de l'informatique plus prévisible, tout en évitant l'accumulation de la dette technique. Gartner prévoit que d'ici 2026, la plupart des nouveaux investissements informatiques des organismes publics seront réalisés dans des solutions XaaS.", a déclaré M. Snyder. "."Compte tenu des défis permanents en matière de talents auxquels sont confrontées les organisations, le XaaS permet aux organisations gouvernementales de trouver plus facilement les bons talents via les modèles d'exploitation XaaS. Les modèles d'exploitation XaaS nécessitent des ensembles de compétences informatiques internes différents et demandent moins à l'organisation de développer ou d'acquérir des compétences informatiques émergentes, qui sont souvent difficiles à trouver et difficilement abordables pour les gouvernements.Source : GartnerQue pensez-vous du modèle XaaS ?