Les contraintes budgétaires, le manque de collaboration au sein de l'entreprise, les systèmes existants, la pénurie de développeurs et les problèmes d'intégration sont considérés comme les cinq principaux obstacles aux initiatives de transformation.En conséquence, 88 % des décideurs informatiques sont confrontés à des retards de projets coûteux, le retard moyen de la numérisation durant cinq mois et coûtant 20 200 £ (21 569 $) par jour, soit un total de 3 070 400 £ (3 278 500 $).", explique Mat Rule, fondateur et PDG de Toca. "Parmi les autres résultats de l'enquête menée auprès de 200 décideurs informatiques, 68 % des projets de transformation numérique des organisations devraient désormais être livrés trois fois plus rapidement qu'il y a cinq ans. Cependant, 72 % des responsables informatiques affirment que les listes d'attente pour les projets numériques s'allongent. En conséquence, 71 % d'entre eux ont du mal à faire face à la pression de l'innovation.La satisfaction des employés, le service à la clientèle et la productivité sont les trois principaux domaines affectés négativement par l'incapacité à respecter la vitesse de livraison prévue pour les nouvelles applications ou les nouveaux systèmes. En outre, 72 % des responsables informatiques estiment que l'époque des projets à grande échelle est révolue, au profit de projets plus petits qui apportent plus rapidement des avantages supplémentaires à l'entreprise.Malgré cela, 94 % d'entre eux estiment que "". Pour y parvenir, 89 % des décideurs informatiques déclarent qu'ils préféreraient exploiter les systèmes existants pour accélérer les projets numériques, plutôt que de les réécrire et de les mettre en plate-forme.Source : Toca Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quels sont les conséquences des retards de livraison au sein de votre organisation ?