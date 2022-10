Source: Gartner (Octobre 2022) Source: Gartner (Octobre 2022)

", a déclaré Jorge Lopez, VP analyste distingué chez Gartner. "".."L'enquête Gartner 2023 sur les conseils d'administration a été menée via une enquête en ligne de juin à juillet 2022 auprès de 281 répondants en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie/Pacifique, qui occupent un rôle de conseil d'administration ou sont membres du conseil d'administration d'une entreprise.Les conseils d'administration ont cité les PDG comme étant les principaux dirigeants responsables de la mise en œuvre des initiatives numériques au sein de l'entreprise, selon 28 % des personnes interrogées. Ce chiffre devance celui du directeur technique et du directeur des systèmes d'information, cités comme principaux responsables du numérique par 19 % et 14 % des administrateurs, respectivement.", a déclaré Partha Iyengar, analyste distingué chez Gartner. "Les conseils d'administration cherchent à investir dans des technologies "révolutionnaires" qui favoriseront le commerce numérique et la réussite des entreprises. Quarante pour cent des administrateurs considèrent que les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique sont impératives pour la réussite du commerce numérique dans leur organisation, la réponse la plus citée (voir figure 1).Les directeurs de conseils d'administration ont cité l'amélioration des logiciels comme leur deuxième priorité parmi les technologies de pointe, et 30 % des répondants l'ont choisie comme domaine d'investissement.", a déclaré M. Lopez. "La prise de risque est un élément clé de l'accélération numérique. L'enquête a révélé que 64 % des administrateurs de conseils d'administration prévoient d'augmenter leur appétit pour le risque jusqu'en 2024, soit une hausse de sept points de pourcentage par rapport aux résultats de l'enquête de l'année précédente.", a déclaré Lopez. "De nombreux conseils d'administration élargissent également leur vision de la réussite des entreprises numériques pour se concentrer sur une " architecture économique numérique ", 71 % des administrateurs déclarant qu'ils poursuivent ou prévoient de poursuivre une telle structure économique cette année. Une architecture économique numérique est l'approche que les entreprises non numériques peuvent utiliser pour obtenir des avantages économiques similaires - notamment la croissance, la rentabilité, la capitalisation boursière et la valeur de la marque - à ceux que les géants du numérique ont obtenus grâce à leurs modèles d'entreprise "nés numériques".", a ajouté Iyengar. "."Source : GartnerTrouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la situation au sein de votre organisation ?