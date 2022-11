Les 10 conseils de délégation donnés par des chefs d'entreprise qui ont réussi vous montreront comment faire. Ils ont été élaborés par la société de financement des entreprises OnDeck, qui a également ajouté des conseils pratiques pour les intégrer dans la culture d'entreprise.Mark Zuckerberg commence chaque journée de travail en déterminant sa tâche la plus importante. Tout le reste est délégué.Cela permet au fondateur de Facebook de se concentrer sur les domaines d'activité où il peut apporter le plus de valeur ajoutée. Cela garantit que Mark Zuckerberg utilise toujours son temps limité de manière efficace.Identifiez la "tâche numéro un" à l'aide de la matrice d'Eisenhower. Il s'agit d'un cadre de gestion du temps qui permet de hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance.Steve Jobs, le regretté visionnaire d'Apple, avait une approche similaire de la délégation. Pour lui, il est tout aussi important de décider de ce qu'il faut éviter de faire que de décider de ce qu'il faut faire.Là encore, il s'agit d'optimiser son temps et ses capacités intellectuelles. Cela permet également de se concentrer sur des questions plus importantes, comme la stratégie et la croissance à long terme.L'approche pratique a de la valeur. Mais il est impossible de diriger un navire si l'on est toujours en train de réparer les fuites dans la coque.Sara Blakeley, PDG de Spanx, pense que les patrons et les dirigeants de start-up doivent déléguer rapidement et souvent.Ce n'est pas facile à faire, surtout si l'on a créé l'entreprise tout seul.Cependant, pour la faire grandir, vous devez confier à d'autres votre entreprise.Blakeley conseille d'adopter l'approche des 80 %, c'est-à-dire que si quelqu'un peut faire le travail 80 % aussi bien que vous, alors confiez-le-lui.La perfection ne doit pas être l'ennemie de la productivité ; parfois, ce qui est bien est bien.Un chef d'entreprise doit avoir une vision claire de la direction qu'il souhaite donner à son entreprise. Mais il n'y a pas qu'une seule route qui mène à cet objectif à long terme.Le patron d'Amazon et explorateur de l'espace à temps partiel, Jeff Bezos, conseille aux créateurs d'entreprise d'être obstinés sur la vision mais toujours flexibles sur les détails.En d'autres termes, ne pas faire de microgestion, c'est de l'anti-délégation.Définissez des attentes claires en matière de normes et d'objectifs, puis prenez un grand recul. Permettez aux membres de votre équipe de faire leur travail à leur manière. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur travail de vos meilleurs éléments.La PDG de Rising Team, Jennifer Dulski, est d'accord avec le style de management sans intervention.Elle estime qu'il est essentiel pour que votre équipe trouve des moyens créatifs d'atteindre ses (et vos) objectifs commerciaux.Le patron, c'est peut-être vous. Mais cela ne signifie pas que vos idées seront toujours les meilleures.Suivez donc le conseil de Bill Gates et laissez votre ego en dehors des discussions du conseil d'administration.Faites preuve d'ouverture d'esprit lorsque vous discutez de stratégie ou échangez des commentaires avec votre équipe. Reconnaissez que vous n'aurez pas toutes les bonnes réponses (ni même toutes les bonnes questions). Faire les choses différemment peut aussi signifier faire les choses mieux.Phil Alves, PDG de DevSquad, estime qu'il est plus important de bien faire les choses que de les faire rapidement.Faites preuve de souplesse en ce qui concerne les délais et les échéances des projets. Accélérer les tâches peut entraîner des erreurs ou des oublis, et cela peut signifier recommencer le travail depuis le début.Donnez à vos chefs de projet une certaine marge de manœuvre lorsqu'ils en ont besoin. La flexibilité à court terme peut éviter des problèmes à long terme.La patronne de Carli Communications, Carla Williams Johnson, pense qu'un retour d'information efficace est la clé d'une délégation réussie.Elle conseille vivement aux dirigeants de féliciter leurs collaborateurs lorsqu'ils le méritent, de les encourager lorsqu'ils en ont besoin et de formuler des critiques et des commentaires constructifs s'ils manquent leur cible.Mais la rétroaction est un processus bidirectionnel. Encouragez votre personnel à partager ses idées sur la façon dont vous pourriez faire un meilleur travail. Si les commentaires sont valables, prenez-les en compte. Vous deviendrez un meilleur manager et gagnerez la confiance de votre équipe.Agostina Pechi, la patronne de Goldman Sachs, est une grande adepte du style de management "porte ouverte".Elle encourage ses collaborateurs à assumer l'entière responsabilité de leur travail. Et elle leur fait confiance pour faire le travail.Mais en même temps, la porte de son bureau est toujours ouverte à tous ceux qui cherchent des conseils, un retour d'information, une orientation ou même une oreille attentive.Anahita Dalmia, cofondatrice d'Alterea, a une approche unique de la délégation.Selon elle, la délégation devient naturelle lorsque vous commencez à apprécier les personnes qui travaillent pour vous comme des collaborateurs, plutôt que comme de simples employés.Son style de gestion verticale consiste à travailler aux côtés des gens, et non au-dessus ou en dessous d'eux. Il facilite la communication, l'ouverture et une culture de travail "nous sommes tous dans le même bateau" qui encourage chacun à donner le meilleur de lui-même.Source : OnDeck Que pensez-vous de ces conseils ? les trouvez-vous pertinents ?Quels autres conseils ajouteriez-vous à cette liste ?