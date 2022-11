Les RSSI cherchent à concilier transformation et cybersécurité, 47 % d'entre eux se concentrent désormais de manière proactive sur la transformation numérique et la migration vers le cloud

L'étude menée par BlueFort Security auprès de 600 RSSI britanniques révèle que la plupart d'entre eux ont dépassé les défis liés au passage généralisé au travail à distance et se concentrent désormais sur la transformation numérique et la migration vers le cloud, malgré une situation mondiale incertaine et un environnement économique morose.La plupart (88 %) affirment que la cybersécurité est devenue une priorité pour leur conseil d'administration au cours des 12 derniers mois. Et si 37 % d'entre eux considèrent toujours leur budget de cybersécurité comme un sous-ensemble du budget informatique général de leur organisation, plus de la moitié (58 %) des RSSI s'attendent à ce que les événements mondiaux entraînent une augmentation de leur budget de cybersécurité au cours du prochain cycle budgétaire.Interrogés sur les domaines auxquels leurs services accordent la priorité, les RSSI répondent qu'ils accélèrent la transformation numérique (47 %) et s'assurent que la protection de la cybersécurité est adaptée à l'avenir (46 %). La transformation du cloud est également une question clé, 57 % des organisations utilisant plusieurs clouds et 37 % un environnement de cloud unique.", explique Dave Henderson, directeur des ventes et du marketing chez BlueFort Security.Parmi les autres conclusions, l'élément humain reste un défi majeur pour les RSSI, et c'est une arme à double tranchant. Les employés restent le maillon faible des stratégies de sécurité efficaces, en particulier lorsqu'il s'agit de suivre les personnes, leurs appareils et leurs données. Près de la moitié d'entre eux (45 %) admettent laisser leur ordinateur connecté sans y être et utiliser leur ordinateur professionnel à des fins personnelles, tandis que presque le même nombre (43 %) supprime les e-mails suspects sans les signaler au service informatique et se connecte à des sources WiFi publiques.Parallèlement, la grande majorité (84 %) des RSSI recrutent activement pour combler la pénurie de compétences, tandis que 87 % cherchent à externaliser pour combler cette lacune. 85 % des responsables des systèmes d'information ont du mal à retenir le personnel chargé de la cybersécurité et 84 % déclarent disposer de ressources tout juste suffisantes pour assurer les bases de la cybersécurité.Source : BlueFort Security Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?