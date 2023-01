La raison de cette perte est assez évidente. L'inflation en 2022 était assez élevée par rapport aux années précédentes. Le marketing numérique a également connu des moments difficiles et ceux qui y ont activement investi ont subi de lourdes pertes.Microsoft a vu ses actions chuter en 2022, la demande d'ordinateurs ayant soudainement baissé. Les gens ont cessé d'utiliser des ordinateurs personnels, mais c'est un changement auquel Microsoft n'était pas préparée.À cause de cela, Steve Balmer et Bill Gates ont perdu beaucoup d'argent. Steve Balmer a été le PDG de Microsoft pendant 14 ans. Il a quitté son poste en 2014. Il possède une bonne quantité d'actions dans Microsoft et lorsque l'entreprise a fait face à une perte de 28% de ses actions, Balmer a perdu 19,4 milliards de dollars. Sa valeur nette s'élève désormais à 86,2 milliards de dollars.Bill Gates est un nom que nous connaissons tous. Il est le cofondateur de Microsoft. En 2022, sa valeur nette a chuté à 110 milliards de dollars après avoir subi une perte de 28,6 milliards de dollars. Bien qu'il ait des investissements dans le monde entier, c'est Microsoft qui détient ses plus grosses parts et, après la chute de l'entreprise, Gates a également subi une perte énorme.Google a également subi une perte importante en raison des difficultés rencontrées dans le marketing numérique. Cela a affecté deux des milliardaires de notre liste. Il s'agit de Sergey Brin et Larry Page, tous deux cofondateurs de Google. Tous deux ont subi une perte de 44 milliards de dollars chacun.Sergey Brin possède de grosses parts dans la société mère de Google, Alphabet. Après cette énorme perte, la valeur nette de Brin s'élève désormais à 79,5 milliards de dollars.Larry Page possède également des parts importantes dans Alphabet - il en détient 6 %. Comme Alphabet a beaucoup souffert, elle a ralenti son processus d'embauche et réduit la distribution d'avantages en 2022. À la fin de l'année, la valeur nette de Larry Page était de 83,1 milliards de dollars.Une autre entreprise qui a fait souffrir deux des milliardaires de notre liste est Amazon. Le premier est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin. Sa valeur nette à la fin de 2022 est de 107 milliards de dollars. Bien qu'il ait quitté son poste de PDG d'Amazon, ses actions sont toujours les plus importantes de l'entreprise. Cependant, nous doutons qu'il ait été satisfait de son nombre d'actions lorsque Amazon a subi une perte de 50 % l'année dernière. Cela lui a fait perdre 85,2 milliards de dollars.La deuxième personne qui a souffert de la chute d'Amazon est MacKenzie Scott. Scott est une romancière et une philanthrope. Tout comme celle de son ex-mari Bezos, la valeur nette de Scott a également chuté à la fin de l'année 2022. Elle s'élevait à 19 milliards de dollars. Elle possède 3 % des parts d'Amazon. Bien qu'elle soit confrontée à une perte énorme, Mme Scott affirme avoir fait don de 2 milliards de dollars l'année dernière à des organisations qui soutiennent les personnes défavorisées.Ensuite, nous avons le président de Contemporary Amperex Technology, Zeng Yuqun. Il a perdu 20,7 milliards de dollars l'année dernière, ce qui a arrondi sa valeur nette à 32,5 milliards de dollars. Zeng détient une participation de 23 % dans la plus grande entreprise de véhicules électriques. Comme la demande de véhicules électriques en Chine a considérablement diminué en 2022, l'entreprise a subi une grande perte et Zeng aussi.Mark Zuckerberg est également l'une des personnes malchanceuses de notre liste aujourd'hui. Celui qui était auparavant le 6e plus riche du monde se trouve maintenant en 25e position. Cela est dû à des pertes massives dues à la récession et à des problèmes de marketing numérique chez Meta. Même après avoir licencié 11 000 employés, l'entreprise a dû faire face à de nombreux problèmes. La valeur nette de Zuckerburg à la fin de l'année 2022 était de 45,6 milliards de dollars.Binance a également connu le pire au cours de l'année écoulée. Changpeng Zhao est le cofondateur et le PDG de Binance. Il a perdu 83,3 milliards de dollars et sa valeur nette est désormais de 12,6 milliards. Non seulement Binance a subi une perte, mais elle est également surveillée par les investisseurs. Elle fera également l'objet d'une enquête puisque des allégations de blanchiment d'argent ont été formulées à son encontre.Enfin, nous avons Elon Musk. Il était l'homme le plus riche de la planète jusqu'à l'année dernière où il est passé à la deuxième place. Il a perdu 132 milliards de dollars en 2022 (ce qui est une statistique unique selon GuinnessWorldRecords) et s'est retrouvé avec une valeur nette de près de 140 milliards de dollars. Comme la plupart de ses actions proviennent de Tesla, il en a fait les frais, car la demande de voitures électriques a diminué. Le rachat de Twitter n'a pas non plus joué un rôle positif pour Musk et a fini par diminuer sa popularité et sa richesse.Source : BloombergQue pensez-vous des informations fournies dans cette étude Bloomberg ?Selon vous, cette situation va-t-elle perdurer en 2023 ?