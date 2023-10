", a déclaré Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "", a ajouté Leigh McMullen, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "Les analystes de Gartner ont présenté les 10 principales prédictions stratégiques lors du Gartner IT Symposium/Xpo, qui se tient ici jusqu'à jeudi.Les gouvernements nationaux se sont fortement engagés en faveur de l'IA et accordent la priorité aux stratégies et aux plans qui reconnaissent l'IA comme une technologie clé dans les secteurs privé et public. L'intégration de l'IA dans la planification nationale à long terme est renforcée par la mise en œuvre des lois et règlements correspondants pour soutenir les initiatives en matière d'IA.", a déclaré M. Plummer. "", a déclaré Plummer. "Les informations malveillantes les plus efficaces influencent les mécanismes de prise de décision des humains et des machines et peuvent être extrêmement difficiles à détecter et à arrêter. La malinformation présente des menaces dans trois domaines fonctionnels disparates : la cybersécurité, le marketing et l'IA.", a déclaré Plummer. "Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité et des actifs numériques sont fragmentées entre plusieurs divisions et équipes, le RSSI supervisant l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques. Cette situation crée des incohérences dans le soutien aux divulgations réglementaires, l'assurance de la sécurité numérique et la gestion efficace des incidents de sécurité, ce qui réduit la performance globale de l'organisation.L'élargissement du portefeuille du RSSI permettra d'unifier la gestion de la sécurité et de superviser le processus consolidé de gestion des incidents de sécurité dans l'ensemble de l'organisation.Les dirigeants n'hésitent pas à désigner l'IA comme la cause de la suppression de postes. Il est donc important que les dirigeants communiquent clairement à leurs employés leur intention de déployer l'IA en interne. Cela permettra d'éviter les conséquences involontaires d'une anxiété liée à l'IA au sein du personnel. Les organisations qui adoptent la GenAI et qui n'abordent pas clairement l'anxiété liée à l'IA parmi leurs travailleurs du savoir connaîtront des taux de rotation de 20 % plus élevés.", a déclaré Plummer. "Un filtre de charisme numérique incite et filtre les communications pour les rendre plus efficaces socialement dans diverses situations. Il donne un coup de pouce au moment de l'interaction, avant et après, pour rendre les dirigeants et les collègues plus efficaces dans les circonstances sociales où ils souhaitent exceller. Les filtres de charisme numériques amélioreront la capacité des organisations à élargir leur recrutement pour inclure des travailleurs plus diversifiés.", a déclaré Plummer. "", a déclaré Plummer.Les entreprises du classement Fortune 500 investissent déjà dans des programmes d'embauche de personnes atteintes de neurodiversité et constatent des effets sur l'engagement et les résultats de l'entreprise. Les organisations doivent mettre en place un programme de sensibilisation afin de favoriser la découverte de talents neurodivers. Accélérer les efforts en tirant parti des meilleures pratiques des experts et des leçons tirées des organisations de premier plan qui travaillent déjà sur la neurodiversité.", a déclaré Plummer. "D'ici à 2026, 30 % des grandes entreprises disposeront d'une unité commerciale ou de canaux de vente dédiés pour accéder aux marchés à croissance rapide des machines clientes.Les clients-machines obligeront à remodeler des fonctions clés telles que la chaîne d'approvisionnement, les ventes, le marketing, le service client, le commerce numérique et l'expérience client. En fait, d'ici 2025, plus de 25 % des centres de vente et de service des grandes entreprises recevront des appels de clients-machines.", a déclaré Plummer. "La plupart des entreprises de fabrication, de vente au détail et de logistique ne parviennent pas à trouver ou à conserver suffisamment de personnel pour assurer leurs activités quotidiennes. Les organisations de la chaîne d'approvisionnement auront donc du mal à trouver suffisamment de travailleurs de première ligne au cours de la prochaine décennie. Les robots contribueront à combler cette lacune. Selon une étude Gartner de décembre 2022, 96 % des techniciens de la chaîne d'approvisionnement ont déployé ou prévoient de déployer l'automatisation cyber-physique et 35 % ont déjà déployé des robots, 61 % d'entre eux étant en train de piloter ou au milieu de leur première mise en œuvre.", a déclaré Plummer.Le vieillissement des infrastructures de réseau limite la possibilité d'augmenter la capacité de production d'électricité, alors que la demande d'électricité continue d'augmenter. Les entreprises considèrent le prix et l'accessibilité de l'énergie comme un facteur de compétitivité, ce qui signifie qu'un accès stable à l'électricité pour les clients deviendra un avantage concurrentiel. C'est pourquoi les dirigeants créent des opérations sensibles à l'énergie en optimisant et en investissant directement dans la production d'énergie.", a déclaré Plummer. "Source : Gartner