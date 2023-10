", a déclaré John-David Lovelock, analyste vice-président distingué chez Gartner. "Les segments des logiciels et des services informatiques connaîtront tous deux une croissance à deux chiffres en 2024, en grande partie grâce aux dépenses liées à l'informatique dématérialisée. Les dépenses mondiales en services de cloud public devraient augmenter de 20,4 % en 2024 et, comme en 2023, la source de croissance sera la combinaison des augmentations de prix des fournisseurs de cloud et de l'augmentation de l'utilisation.Alors que l'effet de l'inflation sur les consommateurs et les entreprises a affecté le marché des appareils tout au long de 2022 et 2023, les dépenses en appareils commenceront à rebondir modestement en 2024, avec une croissance de 4,8 % (voir tableau 1).Les dépenses en matière de cybersécurité stimulent également la croissance du segment des logiciels. Dans l'enquête Gartner 2024 CIO and Technology Executive Survey, 80 % des DSI ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter les dépenses en matière de cybersécurité/information en 2024, la catégorie technologique la plus importante pour l'augmentation des investissements.", a déclaré Lovelock. "Les DSI ressentent une certaine lassitude face au changement, qui se manifeste souvent par une hésitation à investir dans de nouveaux projets et initiatives. Cela repousse une partie des dépenses informatiques de 2023 à 2024, une tendance qui devrait se poursuivre en 2025.", a déclaré Lovelock. "La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d'un millier de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme des produits et services informatiques. Le Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour construire une base de données complète sur la taille du marché, sur laquelle il fonde ses prévisions.Les prévisions trimestrielles de Gartner sur les dépenses informatiques offrent une perspective unique sur les dépenses informatiques dans les segments du matériel, des logiciels, des services informatiques et des télécommunications. Ces rapports aident les clients de Gartner à comprendre les opportunités et les défis du marché. L'étude la plus récente sur les prévisions de dépenses informatiques est disponible pour les clients de Gartner dans "".Source : GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?