L'importance accordée à la transformation numérique à l'échelle mondiale se reflète dans la répartition géographique des dépenses en la matière. Alors que les États-Unis représenteront 35,8 % des dépenses mondiales en matière de DX en 2023, la région Asie/Pacifique (y compris le Japon et la Chine) atteindra presque le même chiffre avec 33,5 % des dépenses. Enfin, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) représentera 26,8 % des dépenses mondiales en matière de services DX cette année.", a déclaré Angela Vacca, senior research manager, Data and Analytics, Europe. "", a déclaré Mario Allen Clement, directeur de recherche associé pour l'équipe Asia/Pacific IT Spending Team.Les deux cas d'utilisation DX les plus importants en termes de dépenses globales sont tous deux axés sur l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le cas d'utilisation le plus important - Innover, Dimensionner et Exploiter - est un vaste domaine couvrant les opérations à grande échelle, y compris les activités de fabrication, de construction et de conception. Les fonctions essentielles qui composent ce domaine sont la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'ingénierie, la conception et la recherche, les opérations et les opérations dans les usines de fabrication. Le deuxième cas d'utilisation le plus important - le soutien et l'infrastructure du back-office - comprend des fonctions essentielles telles que la comptabilité/la finance/la facturation, les ressources humaines, le service juridique, la sécurité et le risque, ainsi que l'informatique d'entreprise. Ensemble, ces deux cas d'utilisation représenteront plus de 35 % de toutes les dépenses DX en 2023.Un autre cas d'utilisation important pour les investissements DX est l'expérience client, qui comprend toutes les fonctions liées au client et les technologies connexes prises en charge par DX. Les fonctions commerciales de base qui composent ce domaine comprennent les services à la clientèle, le marketing et les ventes. Un cas d'utilisation étroitement lié est la gestion des clients à 360 degrés, qui permet un meilleur engagement et une meilleure expérience tout au long du parcours du client. Ensemble, ces deux cas d'utilisation représenteront plus de 10 % de toutes les dépenses DX en 2023.Parmi les plus de 300 cas d'utilisation DX identifiés par IDC, ceux qui connaissent la croissance la plus rapide sont l'assistance aux opérations minières, le traitement des réclamations basé sur l'automatisation des processus robotiques et les jumeaux numériques, avec des TCAC de 32,6 %, 30,6 % et 28,5 % respectivement.La fabrication discrète est l'industrie qui dépense le plus en DX au cours de la période de prévision, représentant environ 18 % de tous les investissements dans le monde. Parmi les principaux cas d'utilisation, citons la fabrication robotisée, les opérations autonomes, l'intelligence des stocks et l'entreposage intelligent. Les secteurs suivants en termes de dépenses DX sont les services professionnels, où l'accent est mis sur les cas d'utilisation de l'efficacité opérationnelle, et la fabrication de processus. Le secteur des valeurs mobilières et des services d'investissement connaîtra la croissance la plus rapide des dépenses DX avec un TCAC de 21,1 % sur cinq ans, suivi de près par la banque et l'assurance avec des TCAC de 20,0 % et 19,2 % respectivement.IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces prévisions d'IDC ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ou crédibles ?