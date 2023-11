Le FMI lance un manuel sur la monnaie numérique des banques centrales (MNBC) et estime que les MNBC pourraient un jour remplacer l'argent liquide

", a-t-elle déclaré mercredi lors du festival FinTech de Singapour. "i", a déclaré le directeur du FMI.Le FMI a déclaré que plus de 100 pays étudient la possibilité de créer des MNBC, soit environ 60 % des pays du monde. "", a déclaré le FMI dans un rapport publié en septembre.Selon une enquête réalisée en 2022 par la Banque des règlements internationaux, 93 % des 86 banques centrales interrogées ont déclaré qu'elles étudiaient la possibilité de créer des MNBC, tandis que 58 % ont déclaré qu'elles allaient probablement ou pourraient éventuellement émettre une MNBC de détail à court ou à moyen terme. Mais en juin, seuls 11 pays avaient adopté les MNBC, 53 autres étant à un stade de planification avancé et 46 faisant des recherches sur le sujet, selon les données de l'Atlantic Council...Mercredi, le fonds a lancé un manuel sur les MNBC qui servira de guide de référence aux décideurs politiques du monde entier...Mme Georgieva a également déclaré que l'intelligence artificielle "" en fournissant une évaluation précise du crédit et un soutien personnalisé.Source : FMI Trouvez-vous ce rapport du FMI crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la monnaie numérique des banques centrales ?