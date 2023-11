Il convient également de mentionner que 2022 a connu une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente, et cette trajectoire descendante est préoccupante parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par jeter des doutes sur l'avenir de l'industrie. Malgré cela, il semble qu'il y ait une planche de salut qui continue à prendre de l'ampleur dans le secteur européen de la technologie, à savoir l'IA.Ceci étant dit, il est important de noter que 11 entreprises d'IA en Europe ont reçu des tours de financement de 100 millions de dollars ou plus. Par ailleurs, 11 % des tours de financement de 5 millions de dollars ou moins ont été consacrés à l'IA, ce qui semble indiquer que ce secteur sera beaucoup plus sollicité à l'avenir qu'il ne l'aurait été autrement.Le nombre d'emplois technologiques disponibles en Europe a augmenté de 1 000 %, ce qui en fait une plaque tournante encore plus importante que les États-Unis pour les talents en matière d'IA. Une autre lueur d'espoir est apparue dans le secteur de la technologie climatique, qui a triplé ses entrées de 2021 et a reçu 27 % du total des investissements réalisés dans la technologie européenne cette année.Grâce au soutien apporté par l'IA et les technologies climatiques, l'industrie technologique européenne a réussi à dépasser les 3 000 milliards de dollars en termes de valorisation totale, si l'on tient compte de toutes les entreprises publiques et privées. C'est la première fois que l'industrie atteint cette valorisation depuis 2021, 2022 ayant éliminé un montant stupéfiant de 400 milliards de dollars de leur capitalisation boursière combinée.Il semble que la surévaluation qui s'est produite pendant la pandémie se corrige d'elle-même, et l'avenir pourrait offrir un cadre beaucoup plus durable aux entreprises technologiques européennes. L'année 2024 sera un test décisif pour ce secteur.Source : State of European Tech Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?