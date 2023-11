De nouvelles dépenses consacrées au cloud et à la cybersécurité dans le cloud

Le cloud est un facteur de différenciation clé dans tous les pays d'Europe

", a déclaré John-David Lovelock, vice-président et analyste distingué chez Gartner. "Les analystes de Gartner explorent les priorités en matière de dépenses informatiques pour les responsables informatiques et les DSI.Bien que l'intelligence artificielle (IA) soit une priorité pour les DSI cette année et l'année prochaine, elle n'est pas encore une priorité en matière de dépenses. D'autres facteurs, tels que la génération de revenus, la rentabilité et la sécurité, alimenteront les dépenses informatiques en Europe l'année prochaine. "", a déclaré M. Lovelock.Les logiciels et les services informatiques sont les deux segments dans lesquels les DSI européens devraient augmenter le plus leurs dépenses en 2024 (voir tableau 1).Alors que les dépenses sur les marchés des centres de données sont suffisantes pour maintenir les centres de données existants sur site, les nouvelles dépenses continuent de pencher vers les options de cloud (y compris l'infrastructure en tant que service [IaaS]), qui devraient croître de 27 % en Europe en 2024. Les DSI en Europe modifient également leurs priorités en interne, notamment en augmentant les dépenses de cybersécurité dans le cloud et en planifiant l'IA et l'IA générative (GenAI).", a déclaré Lovelock. Gartner prévoit que les dépenses en matière de sécurité et de gestion des risques en Europe atteindront un montant estimé à 56 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2023.Une partie de la croissance des services informatiques est due à la pénurie de talents dans les départements informatiques en Europe. "", explique M. Lovelock. "L'inflation continue d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, et alors que les entreprises et les consommateurs devraient augmenter leurs dépenses en appareils en 2024, le niveau des dépenses informatiques en appareils ne devrait pas revenir aux niveaux de 2021 avant 2027. En Europe, l'Autriche, l'Irlande et la Finlande devraient enregistrer le plus fort rebond des dépenses de consommation en 2024.Les trois pays les plus matures d'Europe représenteront 51 % du total des dépenses informatiques en Europe en 2024. Les dépenses informatiques au Royaume-Uni, en Allemagne et en France devraient totaliser 588 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 9,8 % par rapport à 2023.Parmi les pays en développement du Fonds monétaire international (FMI) (Hongrie et Pologne), les dépenses informatiques sont estimées à 32,3 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2023.L'investissement dans le cloud est un facteur clé de différenciation entre les pays matures et les pays en développement. Les applications, plateformes et services cloud ne sont pas tous proposés dans les pays émergents, ce qui nuit à leur adoption. "", a déclaré Lovelock.La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d'un millier de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme de produits et de services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour construire une base de données complète sur la taille du marché, sur laquelle il fonde ses prévisions.Les prévisions trimestrielles de Gartner sur les dépenses informatiques offrent une perspective unique sur les dépenses informatiques dans les segments du matériel, des logiciels, des services informatiques et des télécommunications. Ces rapports aident les clients de Gartner à comprendre les opportunités et les défis du marché.GartnerQu'en pensez-vous ?Selon vous, ces prévisions de Gartner sont-elles fiables et pertinentes ?