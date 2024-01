Les services informatiques deviennent le segment le plus important des dépenses informatiques en 2024

Tableau 1. Prévisions des dépenses informatiques mondiales (en millions de dollars américains)



La lassitude des DSI à l'égard du changement continue d'influer sur les dépenses informatiques

", a déclaré John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "Les services informatiques continueront d'augmenter en 2024, devenant pour la première fois le segment le plus important des dépenses informatiques. Les dépenses en services informatiques devraient augmenter de 8,7 % en 2024, pour atteindre 1 500 milliards de dollars (voir tableau 1). Cela s'explique en grande partie par le fait que les entreprises investissent dans des projets d'efficacité et d'optimisation organisationnelles. Ces investissements seront cruciaux pendant cette période d'incertitude économique.", a déclaré Lovelock. "Le taux de croissance global des dépenses informatiques pour 2023 était de 3,3 %, soit une augmentation de seulement 0,3 % par rapport à 2022. Cela s'explique en grande partie par la lassitude des DSI à l'égard du changement. L'élan reprendra en 2024, avec une augmentation globale des dépenses informatiques de 6,8 %.Même si l'on s'attend à une reprise de l'élan en 2024, l'environnement général des dépenses informatiques reste légèrement limité par la lassitude du changement. Cette lassitude pourrait se manifester par une résistance au changement, les DSI hésitant à signer de nouveaux contrats, à s'engager dans des initiatives à long terme ou à faire appel à de nouveaux partenaires technologiques. Pour les nouvelles initiatives qui sont lancées, les DSI exigent des niveaux plus élevés d'atténuation des risques et une plus grande certitude des résultats.La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d'un millier de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme des produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour construire une base de données complète sur la taille du marché, sur laquelle il fonde ses prévisions.