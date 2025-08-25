95,5 % des entreprises françaises ont classé la protection des données comme un facteur important, et 28% troquent la gestion de projet agile à lhybride, d'après NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions publie une étude sur la transformation numérique des entreprises françaises, révélant les principaux succès et défis rencontrés : 78 % des entreprises adaptent leur gestion de projet pour plus dagilité. Selon le rapport, la protection des données est jugée clé par 95,5 %, mais 23,5 % pointent la mauvaise qualité des données comme frein. Létude montre que des données fiables, une méthode adaptée et une équipe engagée restent les piliers essentiels pour réussir une transformation digitale durable.
La transformation numérique a-t-elle été une réussite ? Pour 57% des entreprises françaises, lobjectif a été pleinement atteint, et 39 % estiment lavoir accompli en partie seulement. Cette transition a permis de remplacer ou de transformer des systèmes IT âgés entre 6 et 15 ans. Les principaux facteurs de réussite sont une plus grande flexibilité (23%), laugmentation de la transparence (20%) et une réduction des coûts (19%). Néanmoins, ce projet de longue haleine a nécessité des ajustements de la méthodologie de la conduite du projet en cours dexécution, selon létude « Transformation 2025 » menée par NTT DATA Business Solutions et Natuvion
Lévolution des méthodes de gestion de projet
Pour mener à bien leurs initiatives, les entreprises définissent une méthode de gestion de projet pour planifier, mettre en uvre et gérer leur transformation : 54% optent pour une approche agile, 35% un mix entre méthode agile et waterfall et 8% uniquement waterfall. Or, 78% des entreprises françaises abandonnent leur méthode initiale en cours de projet, au profit de pratiques plus souples et réactives :
- 28% troquent la gestion de projet agile à lhybride
- 21% de la méthode waterfall à la gestion de projet agile
- 17% de la gestion agile à la méthode waterfall
- 12% de la méthode waterfall à la méthode hybride
Le passage au cloud accompagne cette évolution : 61 % des entreprises en profitent pour adopter davantage de solutions cloud, attirées par un accès plus rapide à linnovation, comme lIA ou lautomatisation (32 %) et un meilleur rapport qualité/prix (31 %).
Les stratégies de migration vers le cloud varient également selon les contextes :
- 46 % optent pour une refonte complète des systèmes (Greenfield),
- 25 % pour une migration sélective des données,
- 18 % combinent plusieurs approches,
- et seulement 11 % adoptent une conversion de leurs systèmes (Brownfield).
En France, lapproche Greenfield reste majoritaire, tandis que les méthodes Brownfield, centrées sur la modernisation des systèmes existants et exigeant une attention particulière à la qualité des données, sont davantage privilégiées aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la région DACH et les pays nordiques.
La donnée, pilier fragile mais incontournable de la transformation digitale
Selon létude, près dune entreprise sur quatre en France (23,5 %) identifie la mauvaise qualité des données comme le principal frein à ses projets, contre 47 % au niveau mondial, et ce pour la quatrième année consécutive.
Ce paradoxe révèle un enjeu central : si 95,5 % des entreprises françaises ont classé la protection des données comme un facteur important (72 %), voire décisif (23,5 %), dans leur projet de transformation, sa gestion reste un point faible lorsquelle est mal anticipée ou insuffisamment structurée. Le traitement des données historiques en est une illustration :
- 30 % des entreprises les conservent dans leurs anciens systèmes,
- 27 % procèdent à un archivage après suppression des données obsolètes,
- et 25 % les transferts vers de nouveaux outils.
Ce manque duniformité reflète l'absence de stratégie claire dans de nombreuses organisations. Or, lanalyse préalable des données et des environnements IT est aujourdhui considérée comme le principal défi par 33 % des entreprises.
Au niveau mondial, les résultats sont sans appel : les entreprises ayant mené des projets de « housekeeping » en amont, pour nettoyer, structurer et fiabiliser leurs données, sont 69 % à atteindre pleinement leurs objectifs
« Une transformation réussie repose sur trois piliers : des données fiables, une méthode adaptée, et avant tout, une équipe engagée et motivée. Lhumain est la force motrice qui fait toute la différence afin de construire des fondations solides. Aborder les données de manière stratégique, à travers une gouvernance rigoureuse, une culture dentreprise forte et des compétences adéquates, est indispensable pour faire de la transformation digitale un levier durable, » commente Hans Kourimsky, Directeur Général de NTT DATA Business Solutions France.
À propos de NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions stimule linnovation du conseil à la mise en uvre, en passant par les services managés et au-delà, en améliorant continuellement les solutions SAP pour les mettre au service des entreprises et de leurs collaborateurs. Dans le but daider les entreprises à se transformer, à se développer et à devenir plus performantes, NTT DATA Business Solutions associe une expertise plus quapprofondie des solutions SAP aux opportunités commerciales de ses clients avec les dernières technologies individuellement et dans tous les domaines dactivité.
Source : Étude de transformation 2025, par NTT DATA Business Solutions
Et vous ?
Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
