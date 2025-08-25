95,5 % des entreprises françaises ont classé la protection des données comme un facteur important, et 28% troquent la gestion de projet agile à lhybride, d'après NTT DATA Business Solutions

La transformation numérique a-t-elle été une réussite ? Pour 57% des entreprises françaises, lobjectif a été pleinement atteint, et 39 % estiment lavoir accompli en partie seulement. Cette transition a permis de remplacer ou de transformer des systèmes IT âgés entre 6 et 15 ans. Les principaux facteurs de réussite sont une plus grande flexibilité (23%), laugmentation de la transparence (20%) et une réduction des coûts (19%). Néanmoins, ce projet de longue haleine a nécessité des ajustements de la méthodologie de la conduite du projet en cours dexécution, selon létude « Transformation 2025 » menée par NTT DATA Business Solutions et NatuvionPour mener à bien leurs initiatives, les entreprises définissent une méthode de gestion de projet pour planifier, mettre en uvre et gérer leur transformation : 54% optent pour une approche agile, 35% un mix entre méthode agile et waterfall et 8% uniquement waterfall. Or, 78% des entreprises françaises abandonnent leur méthode initiale en cours de projet, au profit de pratiques plus souples et réactives :Le passage au cloud accompagne cette évolution : 61 % des entreprises en profitent pour adopter davantage de solutions cloud, attirées par un accès plus rapide à linnovation, comme lIA ou lautomatisation (32 %) et un meilleur rapport qualité/prix (31 %).Les stratégies de migration vers le cloud varient également selon les contextes :En France, lapproche Greenfield reste majoritaire, tandis que les méthodes Brownfield, centrées sur la modernisation des systèmes existants et exigeant une attention particulière à la qualité des données, sont davantage privilégiées aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la région DACH et les pays nordiques.Selon létude, près dune entreprise sur quatre en France (23,5 %) identifie la mauvaise qualité des données comme le principal frein à ses projets, contre 47 % au niveau mondial, et ce pour la quatrième année consécutive.Ce paradoxe révèle un enjeu central : si 95,5 % des entreprises françaises ont classé la protection des données comme un facteur important (72 %), voire décisif (23,5 %), dans leur projet de transformation, sa gestion reste un point faible lorsquelle est mal anticipée ou insuffisamment structurée. Le traitement des données historiques en est une illustration :Ce manque duniformité reflète l'absence de stratégie claire dans de nombreuses organisations. Or, lanalyse préalable des données et des environnements IT est aujourdhui considérée comme le principal défi par 33 % des entreprises.Au niveau mondial, les résultats sont sans appel : les entreprises ayant mené des projets de « housekeeping » en amont, pour nettoyer, structurer et fiabiliser leurs données, sont 69 % à atteindre pleinement leurs objectifs, » commente Hans Kourimsky, Directeur Général de NTT DATA Business Solutions France.NTT DATA Business Solutions stimule linnovation  du conseil à la mise en uvre, en passant par les services managés et au-delà, en améliorant continuellement les solutions SAP pour les mettre au service des entreprises  et de leurs collaborateurs. Dans le but daider les entreprises à se transformer, à se développer et à devenir plus performantes, NTT DATA Business Solutions associe une expertise plus quapprofondie des solutions SAP aux opportunités commerciales de ses clients avec les dernières technologies  individuellement et dans tous les domaines dactivité.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?