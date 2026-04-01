Proton lance une suite bureautique destinée à concurrencer Microsoft 365 et Google Workspace : Proton Workspace regroupe tous les outils Proton axés sur la confidentialité

Proton a lancé Proton Workspace, qui regroupe tous ses outils axés sur la confidentialité au sein d'une plateforme unique destinée aux entreprises souhaitant garder le contrôle de leurs données. Cette version intègre la suite Proton, comprenant Mail, Calendar, VPN, Drive, Pass, Wallet et Authenticator, ainsi que de nouvelles offres telles que Proton Meet, Docs, Sheets et l'assistant IA Lumo. Proton Workspace propose deux formules professionnelles : Workspace Standard et Workspace Premium. Selon l'annonce, Proton se distingue de Microsoft 365 et de Google Workspace grâce à un chiffrement de bout en bout permanent et à des politiques d'accès zéro, de sorte que même Proton ne peut pas lire les données des utilisateurs.
Proton AG est une entreprise technologique suisse proposant des services en ligne et des logiciels axés sur la protection de la vie privée. Elle est détenue majoritairement par la fondation à but non lucratif Proton Foundation. Parmi les produits de Proton, on peut citer : Proton Mail, un service de messagerie électronique chiffré de bout en bout; Proton, un fournisseur de services VPN sécurisés; Proton Calendar, une application native et un site web de calendrier en ligne avec chiffrement de bout en bout; Standard Notes, une application de prise de notes avec chiffrement de bout en bout; Proton Drive, une solution de stockage dans le cloud avec chiffrement de bout en bout; ou encore Proton Meet, une application d'appel vidéo avec chiffrement de bout en bout.
En juillet 2024, Proton a annoncé l'introduction de Docs dans Proton Drive, une nouvelle fonctionnalité qui permet la collaboration en temps réel sur des documents tout en maintenant une confidentialité totale. Les utilisateurs peuvent collaborer en temps réel, laisser des commentaires, ajouter des photos et stocker des fichiers en toute sécurité. Cela en fait une alternative sécurisée et privée pour ceux qui utilisent actuellement des éditeurs de documents en ligne tels que Google Docs ou Microsoft 365 pour des tâches telles que la rédaction de rapports, la collaboration sur des projets et le suivi des notes de réunion.
Récemment, Proton a lancé Proton Workspace, qui regroupe tous ses outils axés sur la confidentialité au sein d'une plateforme unique destinée aux entreprises souhaitant garder le contrôle de leurs données. Cette version intègre la suite Proton, comprenant Mail, Calendar, VPN, Drive, Pass, Wallet et Authenticator, ainsi que de nouvelles offres telles que Proton Meet, Docs, Sheets et l'assistant IA Lumo.
Proton Workspace propose deux formules professionnelles : Workspace Standard offre une messagerie chiffrée, un agenda amélioré avec prise de rendez-vous, Drive, Docs et Sheets, Meet, VPN et Pass, à partir de 12,99 $ par utilisateur et par mois sur une base annuelle. Workspace Premium augmente la capacité de stockage, ajoute des politiques de conservation des e-mails, prend en charge un plus grand nombre de participants aux appels Meet et inclut Lumo AI, au prix de 19,99 $ par utilisateur et par mois sur une base annuelle.
Par la suite, les clients existants de Proton Business Suite bénéficieront d'une mise à niveau vers Workspace Standard sans frais supplémentaires. Cette mise à niveau donne accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que Proton Meet, facilitant ainsi une transition en douceur. Proton se distingue de Microsoft 365 et de Google Workspace grâce à un chiffrement de bout en bout permanent et à des politiques d'accès zéro, de sorte que même Proton ne peut pas lire les données des utilisateurs.
Cette annonce intervient alors qu'un rapport a révélé que le fournisseur de service de messagerie électronique axé sur la confidentialité Proton Mail a répondu favorablement à une nouvelle demande de données dans le cadre d'une enquête du FBI. Un dossier judiciaire montre que Proton Mail a remis au gouvernement suisse des données de paiement liées à un compte de messagerie électronique Stop Cop City, qui les a ensuite transmises au FBI. Ce qui relance les polémiques sur ses pratiques en matière de confidentialité. Proton Mail vante les protections de la juridiction suisse, mais dans le même temps, l'entreprise se conforme à un nombre important d'ordonnances passant par le système juridique suisse.
Voici un extrait de l'annonce de Proton Workspace :
Nouveautés de Proton Workspace
Proton Workspace combine les produits établis de Proton avec nos nouveaux services axés sur la sécurité, notamment Proton Meet, Sheets, Docs et Lumo AI, dans le cadre de deux nouvelles formules :
- Workspace Standard : Tout ce dont vous avez besoin pour un espace de travail collaboratif sécurisé : Proton Mail, Calendar (désormais avec prise de rendez-vous), Drive, Docs et Sheets, Meet, VPN et Pass.
Prix annuel : 12,99 $ / 12,99 | Prix mensuel : 14,99 $ / 14,99
- Workspace Premium : Comprend toutes les fonctionnalités de Workspace Standard, ainsi qu'un espace de stockage étendu, des politiques de conservation des données de messagerie, des limites de participants plus élevées par appel Meet, et Lumo, notre assistant IA axé sur la confidentialité.
Prix annuel : 19,99 $ / 19,99 | Prix mensuel : 24,99 $ / 24,99
Les clients actuels de Proton Business Suite bénéficient d'une mise à niveau gratuite vers Workspace Standard, incluant l'ajout de Proton Meet, sans frais supplémentaires.
Passez à un espace de travail qui privilégie la confidentialité
Le besoin de solutions professionnelles axées sur la confidentialité et la sécurité devient de plus en plus urgent à mesure que les tensions géopolitiques sintensifient et que les entreprises sont confrontées à des risques croissants en matière de résilience, de surveillance et de cybersécurité.
Quil sagisse des cartes de crédit de vos clients, de vos connaissances exclusives ou de la confiance de vos partenaires, vos actifs les plus précieux sont les informations. Cest pourquoi les violations de données et les attaques par ransomware atteignent des niveaux records, touchant aussi bien les petites que les grandes organisations, et coûtant en moyenne plus de 4 millions de dollars par incident.
En choisissant Workspace Standard ou Workspace Premium, vous ne vous contentez pas de protéger votre entreprise et de réaliser des économies, vous soutenez également une technologie indépendante de meilleure qualité qui contribue à créer un écosystème numérique plus éthique et responsable.
Proton défend depuis longtemps la confidentialité, la liberté et la démocratie, principes garantis par notre actionnaire principal, la fondation à but non lucratif Proton Foundation, basée en Suisse. Notre mission restera de fournir la base fiable et neutre nécessaire à la protection des données dans un monde peu sûr.
Source : Annonce de Proton Workspace
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