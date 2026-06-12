Larrivée d'Euro-Office 1.0 attise les querelles : « La compatibilité n'est pas synonyme de souveraineté », selon des partisans de LibreOffice qui y voient une trahison des principes de l'open source

0 0

Je ne peux que saluer la volonté de l'UE de s'affranchir des solutions propriétaires en adoptant un fork d'une solution open source compatible avec la documentation existante. Ce que je regrette par contre, mais c'est excellent pour tout l'écosystème open source, c'est la diversité des solutions adoptées par les différents pays de l'UE et l'UE elle-même. Si tous les acteurs de l'open source vont bénéficier d'un apport à différents niveaux de leur suite office, un choix unique aurait été bénéfique pour unifier la communauté derrière un seul acteur et pousser la concurrence à un autre niveau. Ici nous avons 3 choix : Libre Office, Docs et Only Office. Cela prouve la vitalité du monde de l'open source et la diversité des solutions interopérables avec M$ 365. Mais rien n'empêche une unification à l'avenir derrière une seule solution commune aux pays européens. Avoir 450 millions de consommateurs globalement riches comparativement à la Chine, l'Inde ou la Russie est une force dont il faut profiter comme les USA profitent d'un marché de 350 millions de consommateurs. Il faut en profiter pour différentes raisons : souveraineté d'abord et avant tout pour ne pas être dépendant d'un acteur dont le gouvernement peut à tout moment couper le robinet; être un interlocuteur pesant 450 millions de personnes donne du poids dans les discussions diplomatiques autour des formats de document et donc dans l'adoption de standards alternatifs à celui arraché par un acteur privé au mépris du bien commun; s'unir derrière un projet commun diffusé pour 450 millions de consommateurs donne une force géopolitique face aux impérialismes d'où qu'ils viennent et donc renforce notre position sur l'échiquier mondial.Sur un autre forum, j'avais lu une lettre ouverte à la ministre du numérique sur l'absence de solutions compatibles avec les formats existants, interopérables, souveraines et simples à mettre en uvre. Là nous en avons 3 à l'échelle européenne qui remplissent ces conditions. Nous avons le choix des armes et le moins ayatollahs de tous réussira à s'imposer et pourra garantir notre souveraineté et notre indépendance face aux acteurs privés. Pour une fois que de bonnes nouvelles arrivent pour l'open source et l'Europe, ne boudons pas notre plaisir sans entrer dans des querelles de chapelles improductives.