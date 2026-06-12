Larrivée d'Euro-Office 1.0 attise les querelles : « La compatibilité n'est pas synonyme de souveraineté », selon des partisans de LibreOffice qui y voient une trahison des principes de l'open source

La tentative de l'Europe de s'assurer une souveraineté numérique vient de se heurter de plein fouet aux différents positionnements idéologiques au sein de la communauté open source. Euro-Office 1.0, une nouvelle alternative en ligne à Microsoft 365 et Google Workspace, est désormais disponible et suscite une vive réaction de la part des partisans de LibreOffice, qui estiment que le fait qu'elle repose sur les formats de documents Microsoft va à l'encontre de l'objectif même du projet. Ce conflit met en évidence une fracture plus profonde au sein du monde open source : les logiciels européens doivent-ils privilégier la compatibilité pratique ou la pureté idéologique ?
Euro-Office 1.0 est désormais disponible, mais les célébrations sont en demi-teinte. Cette nouvelle suite bureautique basée sur le cloud, conçue pour rivaliser en Europe avec Microsoft 365 et Google Workspace, fait déjà l'objet de vives critiques de la part de la communauté open source qu'elle était censée rassembler. Au cur de la controverse : la décision d'Euro-Office de privilégier la compatibilité avec les formats de documents propriétaires de Microsoft plutôt que les normes ouvertes telles que l'ODF (Open Document Format).
Faut-il privilégier des parcours de migration fluides pour les organisations actuellement prisonnières des écosystèmes Microsoft, ou adopter une ligne plus ferme en faveur de normes véritablement ouvertes, même si cela entraîne des frictions à court terme ? Cest le débat que mettent les partisans de LibreOffice sur la table
Ces critiques reflètent un clivage fondamental quant à la définition même de l'indépendance numérique européenne. Faut-il privilégier des parcours de migration fluides pour les organisations actuellement prisonnières des écosystèmes Microsoft, ou adopter une ligne plus ferme en faveur de normes véritablement ouvertes, même si cela entraîne des frictions à court terme ?
L'équipe d'Euro-Office a fait le choix délibéré du pragmatisme. En s'assurant que leur suite peut ouvrir, modifier et enregistrer sans problème des fichiers aux formats .docx, .xlsx et .pptx de Microsoft, ils tentent de réduire les obstacles qui empêchent les agences gouvernementales et les entreprises européennes de se détourner de Redmond. C'est la même stratégie qui a aidé LibreOffice à s'imposer dans certaines organisations du secteur public européen mais LibreOffice maintient également une forte prise en charge de l'ODF comme format natif.
Ce qui semble distinguer Euro-Office, c'est d'avoir fait des formats Microsoft la norme par défaut, reléguant les normes ouvertes au second plan. Pour la communauté LibreOffice, il ne s'agit pas seulement d'un choix technique, mais d'un abandon philosophique. Ces défenseurs affirment qu'une véritable souveraineté numérique passe par la mise en place d'infrastructures reposant sur des normes véritablement ouvertes, échappant au contrôle d'une seule entreprise. Selon eux, le fait d'adopter par défaut les formats Microsoft maintient les organisations européennes dans une situation de dépendance vis-à-vis des décisions de Microsoft en matière de spécifications et des éventuelles modifications de formats.
Le débat en cours à propos dEuro-Office a une dimension géopolitique qui sétend au-delà des considérations dune simple suite bureautique
Euro-Office est bien plus qu'un simple outil de traitement de texte. La suite participe au mouvement pour la « souveraineté numérique » en Europe qui vise à s'affranchir des produits technologiques contrôlés par les États-Unis et la Chine, y compris les services de Microsoft et Google.
L'analyse des dynamiques à l'uvre révèle une stratégie cohérente. Euro-Office est conçu pour être intégré dans des solutions de productivité numérique existantes (stockage, calendrier, messagerie, visioconférence) sous gouvernance européenne. IONOS est partie prenante du projet EuroStack et de l'initiative GAIA-X ; Nextcloud offre des plateformes de collaboration complètes. L'architecture est modulaire et complémentaire.
Les signaux nationaux vont dans le même sens : le Danemark a annoncé en 2025 un pilote d'alternatives open source pour ses agents publics, l'Estonie a déclaré que la souveraineté numérique est une question de survie nationale et l'Allemagne migre progressivement ses administrations fédérales vers des alternatives ouvertes depuis plusieurs années. D'ailleurs, l'Allemagne interdit les formats Microsoft Office dans les documents administratifs au profit des normes ouvertes ODF et PDF/UA. De plus, France et Allemagne ont dévoilé Docs : l'alternative à Google Docs et Microsoft Office 365 a été lancée en open source dans un souci d'indépendance numérique. Euro-Office offre désormais à ces pays une plateforme unifiée vers laquelle migrer, au lieu que chaque État construise sa propre solution en silo.
Conclusion
Plusieurs inconnues demeurent autour du projet Euro-Office. La première est juridique : le litige avec ONLYOFFICE peut introduire des freins sur le développement et créer une incertitude suffisante pour dissuader les acheteurs publics les plus prudents. La deuxième est technique et tient au débat que les défenseurs de LibreOffice mettent sur la table.
La troisième inconnue est la plus profonde : l'Europe a déjà connu des initiatives de souveraineté numérique qui ont accouché de peu. GAIA-X a déçu une partie des espoirs placés en lui. Les standards ODF n'ont jamais vraiment supplanté les formats Microsoft dans les échanges quotidiens. Euro-Office peut-il éviter le même destin ? La réponse tient en grande partie à la capacité du consortium à maintenir sa cohésion dans la durée, à attirer des contributeurs extérieurs, et à produire une version stable suffisamment convaincante dès cet été pour enclencher un premier cycle d'adoptions publiques significatives.
Source : Office EU
Et vous ?
Faut-il privilégier des parcours de migration fluides pour les organisations actuellement prisonnières des écosystèmes Microsoft, ou adopter une ligne plus ferme en faveur de normes véritablement ouvertes, même si cela entraîne des frictions à court terme ?
Voir aussi :
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