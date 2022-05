Documents :

Impression, téléchargement et copie du fichier impossibles (pour Lecture seule et Commentaire)

Modifications des paramètres de partage impossibles (pour l'accès complet)

Fichiers XML avec conversion vers les formats de texte pris en charge ;

Fichiers OXPS avec conversion en PDF ;

Documents avec conversion en EPUB, FB2, HTML, DOTX et OTT ;

Feuilles de calcul avec conversion en XLTX et OTS ;

Présentations avec conversion en POTX et OTP ;

Documents texte, feuilles de calcul et diapositives avec conversion en OOXML basé sur des macros (DOCM, DOTM, XLSM, XLTM, PPTM, POTM).

Nettoyage automatique du dossier Corbeille.

Définition des droits d'accès par défaut pour le partage de documents.

Ajout d’un dossier entier aux Favoris

Mail

IMAP et sauvegardes dans ONLYOFFICE 12.0 apporte la synchronisation IMAP et l’option de sauvegarder et restaurer la base de données du serveur de messagerie a été ajoutée.

Agrégateur puissant pour un traitement plus rapide des comptes connectées.

Confirmations de réception lue : Il est possible de demander un accusé de lecture lorsque les messages sont envoyés. À la réception, la notification correspondante sera affichée dans le message si l'application cliente prend en charge cette fonctionnalité.

Mentions dans les e-mails pour marquer d'autres utilisateurs du portail dans ses e-mails avec la mention @. Dans ce cas, ils seront ajoutés à la liste des destinataires.

Gestion d'équipe

Création des carnets d'adresses CardDAV basés sur les données des utilisateurs du portail.

Autorisation via les comptes Apple ID et Microsoft

Possibilité d'ajouter son[compte Telegram aux détails des informations de contact de son profil (en plus des emails, des numéros de téléphone, des réseaux sociaux, etc.)

Calendrier

Création d'événements plus facile : le champ Description a été amélioré pour que l’utilisateur puisse y mettre en forme son texte, ajouter des listes et des hyperliens pour rendre la description des événements de calendrier plus précise.



Ajout des pièces jointes aux événements,[/B] y compris des fichiers du module Documents.

Projets

Rapports de projet révisés : les rapports Activité de l'utilisateur et Liste des projets ont été mis à jour.



Mentions : il est désormais possible de mentionner des utilisateurs dans les commentaires de tâches via @ pour leur faire savoir que leur aide est nécessaire pour tout projet. Les utilisateurs marqués reçoivent une notification.



Glisser-déposer des sous-tâches dans les projets pour les réassigner en quelques clics.

Migration des données depuis Google

Sécurité

Vérification des connexions actives : dans les profils d'utilisateurs, il est désormais possible de vérifier la liste des connexions utilisées pour accéder au portail. Les informations sur les connexions comprennent le système d'exploitation et le navigateur, l'heure, l'adresse IP et le lieu. Il est possible de se déconnecter des connexions avec la possibilité de changer immédiatement son mot de passe en cas d’activité inhabituelle. Les administrateurs peuvent également déconnecter toutes les connexions actives d'un utilisateur donné.



Corrections de problèmes de sécurité, notamment le déplacement du service Elasticsearch utilisé pour la recherche et l'indexation en texte intégral vers un conteneur distinct pour toutes les versions auto-hébergées (en raison du problème de log4j).

Mise à disposition