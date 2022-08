Travailler avec les documents en mode plein écran

Affichage des favicons des onglets du navigateur pour chaque éditeur en fonction du type de fichier.

Correction des sauvegardes et des restaurations.

Apprendre comment intégrer ONLYOFFICE Docs à Moodle

Apprendre comment créer les formulaires à remplir en ligne avec ONLYOFFICE Docs

La suite bureautique ONLYOFFICE apporte à la plateforme éducative Moodle plus de fonctionnalités essentielles et fournit encore un format de documents à travailler.Le travail avec des formulaires numériques devient disponible pour l’intégration ONLYOFFICE-Moodle. La suite s'enrichit de la création des modèles de formulaires tels que des devoirs, des tests, des plannings, etc., et de la collaboration sur ceux-ci avec l'équipe. Pour faciliter le travail, les modèles prêts à l’emploi gratuits sont disponibles à l'utilisation dans la bibliothèque OFORM. Une fois le formulaire rempli, il peut être enregistré au format PDF si nécessaire.En ajoutant une activité ONLYOFFICE au cours, le formateur est en mesure de créer un nouveau fichier vierge - un document, une feuille de calcul, une présentation ou un modèle de formulaire (en plus de l'option existante de téléchargement de fichiers).L'accès aux paramètres de protection dans les éditeurs est masqué aux autres utilisateurs si nécessaire. Cette option peut être activée dans l'ongletde la section(voir cette option dans la capture d'écran ci-dessus).Cela empêchera les élèves et les autres utilisateurs de définir des mots de passe pour les fichiers, les classeurs séparés et les feuilles de calcul.Veuillez noter que les utilisateurs ayant l'autorisation "cours : gestion des activités" ont toujours accès aux paramètres de sécurité.La nouvelle version fournit de nouveaux paramètres de personnalisation de l’interface. Il s’adapte aux besoins d’utilisateur en rendant l’en-tête plus compact, en affichant une barre d’outils monochrome, et en modifiant la présence ou l’absence des boutons supplémentaires tels que le menu Chat, Feedback & Support, le bouton du menu Aide.Les nouveaux paramètres se trouvent dans les paramètres de plugin ONLYOFFICE (Tableau de bord → Administration du site → Plugins → Aperçu des plugins).Pour rendre votre expérience d’édition plus confortable, ONLYOFFICE ajouté la possibilité d’ouvrir les éditeurs en mode plein écran. Il suffit de cliquer sur le bouton Ouvrir en plein écran pour obtenir plus d’espace pour les documents et rester concentré sur le processus d’édition uniquement.Envoyer un commentaire à un utilisateur spécifique afin d'attirer son attention est possible si le commentaire commence par le symbole + ou @ et une liste d'utilisateurs à mentionner apparaîtra immédiatement.Parmi les nouvelles traductions de l’interface figurent allemand, espagnol, français, italien, japonais, chinois, russe. En outre, lorsque les utilisateurs changent la langue préférée dans leur profil Moodle, les éditeurs s’ouvrent automatiquement dans cette langue.L’enregistrement de documents dans le format souhaité s’effectue dans les sections de cours de votre Moodle, dans l’onglet Fichier de l’éditeur. ONLYOFFICE propose la possibilité de sélectionner le format de fichier requis.La version 2.2.0 du plugin ONLYOFFICE est compatible avec Moodle v3.9, v3.10, et v3.11. La nouvelle version du plugin pour Moodle v4.0 sera publiée prochainement.Source : Onlyoffice