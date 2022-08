Le rapport de la société WalkMe, spécialisée dans l'expérience utilisateur, montre que les entreprises peinent à donner à leurs employés la possibilité d'utiliser les outils numériques comme prévu et dans toute leur ampleur.Un manque d'adoption de la technologie numérique signifie que les entreprises dépensent plus de 32 millions de dollars en trop pour atteindre leurs objectifs stratégiques. En outre, 67 % des organisations sont sous pression pour accélérer la transformation numérique, mais ne peuvent pas garantir que les employés utiliseront pleinement la technologie à leur disposition pour en maximiser la valeur.PublicitéLes programmes de gestion du changement ne sont "plus adaptés" selon 60 % des personnes interrogées, tandis que 70 % n'ont pas pu identifier exactement qui est responsable de la gestion de l'adoption des nouvelles technologies dans leur organisation. Les entreprises prévoient de dépenser plus de 30 millions de dollars pour relever ces défis au cours des trois prochaines années. Le rapport affirme que la bonne approche pourrait réduire considérablement les coûts de près de 100 millions de dollars causés par l'incapacité des organisations à réaliser pleinement la valeur de leurs investissements technologiques.", déclare Ofir Bloch, vice-président du positionnement stratégique chez WalkMe. "Qu'il s'agisse de projets qui ne répondent pas aux attentes, de l'incapacité à maximiser la valeur des investissements dans les applications, du retard pris dans la réalisation des objectifs stratégiques, de la compensation du manque de dextérité numérique des employés ou de la perte d'employés causée par des frustrations liées à la technologie, les coûts s'additionnent. Chaque entreprise a le potentiel pour prendre le contrôle total de ses investissements numériques, mais elle doit adopter la bonne approche pour y parvenir."Les entreprises reconnaissent que la technologie est essentielle pour satisfaire les employés, 64 % d'entre elles déclarent que la technologie et l'expérience de l'utilisateur final sont plus importantes que les installations de bureau lorsqu'il s'agit d'attirer et de retenir les talents, tandis que 61 % affirment que les mauvaises expériences des employés avec l'informatique sont susceptibles d'ajouter à la grande démission. Cependant, 63 % des répondants affirment qu'une approche unique du support et de la formation en matière de technologie n'est pas appropriée et qu'elle doit être adaptée à chaque individu.Source : WalkMe Trouvez-vous cette étude pertinente ?