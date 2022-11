De cette façon, les utilisateurs obtiennent la création et coédition des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et des formulaires au sein de la plateforme de gestion de projets.La nouvelle version du connecteur permet désormais de convertir des documents aux formats OOXML, de connecter un serveur de documents de démonstration à Redmine, de valider les paramètres du serveur sur la page des paramètres, et plus encore. Lisez ce billet de blog pour en savoir plus.Le connecteur ONLYOFFICE v2.0 pour Redmine rend l'édition de fichiers non-OOXML plus pratique. Auparavant, les utilisateurs devaient créer un fichier à éditer au format DOCX, XLSX et PPTX pour ne pas perdre le formatage du texte. À présent, les formats non-OOXML peuvent être convertis manuellement en OOXML pour une édition ultérieure.Pour convertir, trouvez le fichier nécessaire dans les modules Projets, Fichiers, Documents, Wiki ou Nouvelles et cliquez sur l'icône Convertir avec ONLYOFFICE. Ensuite, saisissez le nom du nouveau document, choisissez un format et cliquez sur OK.Il est possible de tester les éditeurs ONLYOFFICE en connectant le serveur de démonstration avec Redmine. Cette fonctionnalité ne nécessite que l'installation du plugin.Allez dans Administration → Plugins → plugin ONLYOFFICE Redmine → Configurer, puis cochez Connecter au serveur ONLYOFFICE Docs de démonstration et appliquez les nouveaux paramètres.Veuillez noter que la version de démonstration n'est disponible que pendant 30 jours. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour des données sensibles.Il peut arriver que votre configuration réseau ne permette pas les requêtes entre Redmine et ONLYOFFICE Docs via des adresses publiques. Pour de tels cas, l'adresse du service d'édition de documents est maintenant divisée en deux paramètres : adresse interne (adresse utilisée pour accéder au service) et adresse publique (adresse utilisée pour accéder aux éditeurs).Dans les paramètres avancés du serveur, vous pouvez définir l'adresse de ONLYOFFICE Docs pour les demandes internes du serveur Redmine et l'adresse du serveur de retour pour les demandes internes de ONLYOFFICE Docs dans les champs appropriés.Ces champs sont facultatifs. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser les requêtes internes, vous pouvez laisser les champs vides. Par défaut, les serveurs publics seront utilisés.La configuration du plugin est devenue plus facile. Le connecteur dans la version 2.0 apporte un nouveau mécanisme qui vérifie immédiatement l'accès entre le serveur de documents ONLYOFFICE et le serveur Redmine.Désormais, vous pouvez vérifier si vous avez configuré le plugin correctement. Entrez tous les paramètres dans la configuration du plugin d'intégration ONLYOFFICE, puis cliquez sur Appliquer. Si quelque chose ne va pas, vous verrez une erreur.Vous pouvez maintenant désactiver la validation de tous les certificats auto-signés sur votre serveur de documents ONLYOFFICE.Allez dans Administration → Plugins → plugin ONLYOFFICE Redmine → Configurer, puis cochez Désactiver la vérification des certificats (non sécurisé) et enregistrez vos paramètres.Obtenir la dernière version du connecteur ONLYOFFICE pour Redmine Télécharger ONLYOFFICE Docs : version communautaire Source : Onlyoffice Qu'en pensez-vous ?