55% des DSI interrogés adoptent un état d'esprit d'opérateur, dans lequel le DSI conserve la responsabilité de la mise en œuvre du numérique et s'associe aux CxO en tant que sponsors des initiatives numériques des secteurs d'activité.





33% des DSI interrogés sont des explorateurs. Ces DSI ont commencé à impliquer les CxO et le personnel des secteurs d'activité dans les activités de livraison numérique.





12 % des DSI que Gartner classe dans la catégorie des franchiseurs. Ces DSI co-dirigent, co-livrent et co-gouvernent les initiatives numériques avec leurs pairs CxO. La responsabilité de la mise en œuvre est partagée entre le personnel informatique et le personnel commercial qui travaillent ensemble au sein d'équipes de fusion pluridisciplinaires.

", a déclaré Mandi Bishop, analyste VP distingué chez Gartner. "Les analystes de Gartner ont présenté les résultats de l'enquête lors du Gartner IT Symposium/Xpo, qui se tient ici jusqu'à jeudi. L'enquête 2024 Gartner CIO and Technology Executive Survey a recueilli des données auprès de 2 457 DSI interrogés dans 84 pays et dans tous les grands secteurs d'activité, représentant environ 12 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires/de budgets du secteur public et 163 milliards de dollars de dépenses informatiques.Les DSI ont déjà jeté les bases de la démocratisation de l'offre numérique avec des technologies telles que les plates-formes à code bas, que 64 % des DSI ont déclaré avoir déployées ou prévoir de déployer au cours des 24 prochains mois. L'IA générative (GenAI), que 70 % des DSI considèrent comme une technologie qui change la donne, fera également progresser rapidement la démocratisation de la livraison numérique au-delà de la fonction informatique. Alors que seulement 9 % des DSI ont déjà déployé des technologies GenAI, plus de la moitié (55 %) affirment qu'ils déploieront l'IA générative au cours des 24 prochains mois.L'enquête a révélé que les principaux domaines d'investissement futurs des DSI en 2024 comprennent la cybersécurité, l'analyse des données et les plateformes cloud (voir Fig. 1).Selon l'enquête, les DSI et les responsables informatiques ont cité l'excellence de l'expérience client ou citoyen, l'amélioration des marges d'exploitation et la génération de revenus comme les résultats les plus critiques des investissements dans les technologies numériques (voir Fig. 2).", a déclaré M. Bishop. "".L'enquête a mis en évidence trois profils distincts de DSI qui englobent la manière dont les DSI accélèrent et développent la livraison numérique :Les DSI des franchiseurs sont plus susceptibles que leurs homologues des opérateurs et des explorateurs d'atteindre ou de dépasser les attentes en matière de résultats numériques. Plus précisément, 63 % des initiatives numériques à l'échelle de l'entreprise atteignent ou dépassent les objectifs de résultats lorsque les DSI adoptent un modèle de franchise. Ce chiffre est à comparer aux 43 % d'initiatives numériques qui réussissent lorsque les DSI restent dans un modèle d'opérateur traditionnel. En outre, les franchisés obtiennent de bien meilleurs résultats dans les activités générales de gestion des technologies de l'information, telles que le développement du leadership exécutif et la stratégie d'entreprise numérique.", a déclaré Janelle Hill, Distinguished VP Analyst, Gartner. "".Dans une franchise, les DSI et les CxO partagent également la responsabilité de la gouvernance technologique. Près de la moitié des DSI de franchises (47 %) reconnaissent que l'entreprise devrait partager la responsabilité de la conformité et du risque, contre seulement 19 % des opérateurs.", a ajouté Hill. "".Source : Gartner