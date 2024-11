Le soutien des cryptomonnaies à Bernie Moreno a été le facteur clé de sa victoire sur Sherrod Brown dans l'Ohio. Sherrod était l'un des sénateurs les plus hostiles aux cryptomonnaies. Les cryptomonnaies ont reçu le soutien inconditionnel du candidat présidentiel gagnant. Le pays a pleinement répudié le travail du sénateur Warren et de Gary Gensler qui ont essayé pendant des années de tuer illégalement notre industrie. Ils devraient tous deux assumer leur part de responsabilité dans la perte de leur parti (ainsi que Biden et Harris pour les avoir laissés semer la pagaille). Le prochain congrès sera le plus pro-crypto jamais vu. Les électeurs de StandWithCrypto se sont présentés en force pour aider à élire des candidats pro-crypto dans presque toutes les circonscriptions, des deux côtés de l'allée. (257 candidats pro-crypto élus à la Chambre des représentants) DC a reçu un message clair : être anti-crypto est un bon moyen de mettre fin à sa carrière, car cela ne représente pas la volonté des électeurs, qui sont mécontents du système financier actuel et veulent du changement.

Je me suis dit que j'allais partager quelques réflexions rapides sur les élections, à travers le prisme des cryptomonnaies et de la mission de Coinbase qui consiste à accroître la liberté économique (nous sommes très politiques sur cette dimension).Quelle que soit la manière dont vous la découpez, cette élection a été une énorme victoire pour les cryptomonnaies.Elon a probablement joué le rôle le plus important (son achat de Twitter/X a marqué un tournant). Et il y en a eu beaucoup d'autres que je n'aborderai pas ici.Mais je pense que le message le plus important que nous (les citoyens américains) avons envoyé à notre gouvernement lors de cette élection est que nous n'allons pas suivre une voie vers le socialisme, avec un gouvernement toujours plus grand et autoritaire, une réglementation excessive, des lois, une impression massive du dollar, et des aides gratuites pour essayer d'acheter des votes tout en augmentant le déficit. L'Amérique va suivre la voie de la LIBERTÉ ÉCONOMIQUE, qui est notre source de force, fondée sur un gouvernement limité, l'État de droit, la méritocratie, la discipline fiscale, le respect du marché libre (et non du gouvernement) en tant que source de croissance économique, la célébration de la science, de la technologie et des bâtisseurs en tant que source de progrès civilisationnel, etc.Il ne doit pas s'agir d'un message partisan. Il existe d'excellents champions pro-entreprise et pro-technologie des deux côtés de l'allée, et l'industrie des cryptomonnaies les a soutenus de part et d'autre. Mais cela ne signifie pas que le soutien doit être de 50/50, car il n'a pas été réparti de manière égale lors de cette élection. J'ai reçu de nombreux appels téléphoniques de personnes de gauche mécontentes que les efforts de l'industrie n'aient pas été parfaitement 50/50 ou même en faveur des démocrates. Ce qu'ils refusaient de reconnaître, c'est que davantage de républicains ont voté en faveur du projet de loi FIT21 à la Chambre des représentants (dans une proportion d'environ 3 contre 1), et que les attaques contre les cryptomonnaies provenaient de l'administration démocrate. Soutenir un PAC véritablement non partisan, qui s'intéresse simplement à la position du candidat sur la crypto et la liberté économique, et non à son parti d'appartenance, a vraiment brisé le cerveau des gens. S'ils étaient coincés dans un état d'esprit partisan, ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi ce n'était pas 50/50 ou en faveur de leur parti préféré (ou ne le voulaient pas, car cela ne servait pas leurs intérêts).Quoi qu'il en soit, je suis fier que la communauté de la cryptomonnaie ait adopté une approche véritablement fondée sur des principes et non partisane, et j'espère qu'après cette élection, nous ne constaterons plus de déséquilibre. Les cryptomonnaies devraient être soutenues par les deux camps, comme toute nouvelle technologie ou industrie importante qui stimule la prospérité américaine. Chaque camp peut le soutenir avec ses propres valeurs. Ce que nous ne tolérerons pas, ce sont les politiciens qui tentent de détruire illégalement notre industrie ou de priver nos clients de leurs droits.Enfin, les cryptomonnaies sont là pour rester d'un point de vue politique, et nous continuerons à nous manifester jusqu'à ce qu'une législation raisonnable soit adoptée pour protéger les consommateurs et l'industrie contre de futures attaques. Nous allons voir cette industrie se construire en Amérique. Coinbase et A16Z ont apporté des fonds supplémentaires à Fairshake, qui dispose déjà d'environ 78 millions de dollars à utiliser pour les élections de mi-mandat de 2026. StandWithCrypto, qui compte actuellement 1,9 million d'adeptes, s'est fixé comme objectif d'atteindre 4 millions d'adeptes d'ici les élections de mi-mandat de 2026. L'association va également étendre ses efforts à l'échelle internationale, car nous avons besoin de règles similaires au sein du G20 et au-delà. Les crypto-monnaies ne pourront moderniser le système financier mondial et accroître la liberté économique que si elles sont adoptées à grande échelle.Je suis très fier du chemin parcouru par la communauté de la. Maintenant, faisons en sorte qu'une législation raisonnable soit adoptée aux États-Unis et retournons à la construction !