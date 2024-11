Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, le bitcoin a connu une ascension fulgurante. Le 12 novembre, le bitcoin a dépassé les 81 000 dollars de valorisation. En effet, Donald Trump s'est engagé à faire des États-Unis "la capitale de la cryptomonnaie de la planète" et à positionner le bitcoin comme une superpuissance mondiale.Un jour plus tard, le bitcoin a franchi un nouveau cap avec une valorisation de 90 000 dollars. Ce record historique représente une nouvelle étape dans un rallye ne montrant aucun signe de relâchement sur les attentes que Donald Trump en tant que président américain sera une aubaine pour les cryptomonnaies. Elle a atteint le niveau record de 93 480 dollars, avant de limiter ses gains.Le bitcoin était en léger recul à 88 185 dollars, mais a progressé de 32 % depuis l'élection du 5 novembre. Son homologue plus petit, l'Ether, a également augmenté de 37 % depuis le jour de l'élection, tandis que le dogecoin, un jeton alternatif et volatil promu par le milliardaire Elon Musk, partisan de Trump, a augmenté de plus de 150 %.", a déclaré Damon Polistina, responsable de la recherche chez Eaglebrook. L'incertitude réglementaire est le principal nuage qui plane sur le secteur et qui empêche les conseillers d'allouer des fonds en bitcoins à leurs clients, a-t-il ajouté.Donald Trump a adopté les actifs numériques pendant sa campagne, promettant de faire des États-Unis la "" et d'accumuler un stock national de bitcoins. On ne sait pas exactement quand et comment cela pourrait se produire, mais cette possibilité a entraîné une hausse spéculative des actions liées à l'exploitation et à l'échange de cryptomonnaies.Zach Pandl, responsable de la recherche chez Grayscale Investments, a déclaré que "». L'éditeur de logiciels et investisseur en bitcoins MicroStrategy a annoncé avoir dépensé environ 2 milliards de dollars pour acheter des bitcoins entre le 31 octobre et le 10 novembre. Les actions ont atteint un niveau record 12 novembre.Les investisseurs en crypto-monnaies pourraient voir la fin de la surveillance accrue de la Securities and Exchange Commission sous Trump. Donald Trump et ses fils ont annoncé une nouvelle entreprise de cryptomonnaie, World Liberty Financial, en septembre.", a déclaré JJ Kinahan, PDG d'IG North America et président de son courtier de détail tastytrade. "D'autres ont conseillé aux investisseurs de ne pas se laisser entraîner dans la frénésie de la cryptomonnaie. "", a déclaré Georgi Koreli, PDG de Hinkal, une plateforme d'échange privée basée sur la blockchain. "Cette situation semble faire oublier les scandales liés à la cryptomonnaie et le chaos provoqué par l'affaire de la plateforme de cryptomonnaie FTX. Cette affaire avait plongé le marché des cryptomonnaies et entrainé la faillite de plusieurs grandes bourses de cryptomonnaies. Certains critiques affirmaient que les cryptomonnaies étaient une escroquerie. Un critique déclarant que l'écosystème de la cryptomonnaie est " un Ponzi géant, et comme tous les Ponzi, il finira par imploser ".Pensez-vous que cette valorisation est crédible ou pertinente ?Que est votre avis sur la situation du bitcoin ?