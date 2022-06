Conversion d’un document volumineux ou seulement une petite partie de celui-ci sans aucun travail manuel ;

Mise en forme automatique des liens, des tableaux et des listes, de la correction orthographique et de la mise en majuscules des mots ;

Collaboration avec les collègues sur les mêmes données et partage des résultats.

Markdown est un langage de balisage pour formater du texte brut de manière simple afin de l'afficher en HTML ou dans d'autres formats. Contrairement aux autres langages, Markdown est conçu pour être facile à lire. Les balises ne doivent pas être abstraites, mais proches de leur signification réelle.Pour pouvoir convertir tout texte en ce langage, ONLYOFFICE dispose désormais du plugin Doc2md Doc2md est un convertisseur léger de docstring en Markdown. Cet utilitaire open-source gratuit extrait les docstrings d’un module ou d’une classe et les jette dans un simple document Markdown à la manière de GitHub, générant rapidement des fichiers README.md.Il a été créé par Thomas Gläßle, un physicien, programmeur enthousiaste et adepte des logiciels libres. Docs to Markdown est utile pour les équipes qui souhaitent utiliser Document Editor pour les fonctionnalités de collaboration, mais qui ont également besoin de texte brut formaté en Markdown pour le publier sur un site web.À part le fait que l’utilisation de Docs to Markdown est le moyen le plus simple d’exporter rapidement des chaînes de documents et d’obtenir un fichier Markdown, le plugin présente d’autres avantages pour les utilisateurs :Après l’ installation du plugin , Doc2md sera disponible dans la barre d’outil supérieure, de façon que les utilisateurs n’ont pas besoin de quitter l’éditeur et de lancer des applications supplémentaires.Pour effectuer la conversion, il suffit de sélectionner une partie de document ou un document entier et de choisir l’option de conversion : Markdown ou HTML. La version formatée du document apparaîtra dans une barre latérale.Le plugin est spécifique en matière de la syntaxe, et il n’y a aucun moyen de personnaliser la manière dont il produit le texte en Markdown.Doc2md pour ONLYOFFICE Docs est disponible depuis GitHub pour installation manuelle ou peut être ajouté comme extension de navigateur Source : Onlyoffice Qu'en pensez-vous ?